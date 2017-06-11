



ENDPIECE adındaki gözlük mağazası, Koreli Studio Wallge+WGNB tarafından tasarlandı. Mağaza adı ile ürünlerinin bağlantılı oldu endpiece, soğuk alt tonlu gri duvarına karşın, mekana renk veren turkuaz renkteki örgü duvarı ile renklendirilmiş.

