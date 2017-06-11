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ÖRGÜ DUVARLI GÖZLÜK MAĞAZASI

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ENDPIECE adındaki gözlük mağazası, Koreli Studio Wallge+WGNB tarafından tasarlandı. Mağaza adı ile ürünlerinin bağlantılı oldu endpiece, soğuk alt tonlu gri duvarına karşın, mekana renk veren turkuaz renkteki örgü duvarı ile renklendirilmiş.

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Mehmet Emin Çetin

 

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