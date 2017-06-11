



Ahmet Müslüm

18 Temmuz – 15 Ağustos 2017

On farklı fırça ülkenin ve yazın en sıcak günlerinde bir araya geliyor. Yahya Bağcı, Esma Sürücü, Nedret Pekcan, Ahmet Müslüm Küçük, Çağdaş Erçelik, Ali Omar, Murat Kurt, Aslı Kutluay, Aylin Örücü, Nermin Sadıkoğlu ülkemizin ve hayallerinin kendilerinde oluşturduğu izleri, gölgeleri resimlediler. Büyük bir titizlikle oluşturulan eserleri izleyici ile buluşturmaya karar verdiler. 30 eserden oluşan ve Galeri Eksen’de gerçekleştirilecek olan sergi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar sizlerle birlikte olacak.