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NORTH CAMPER ALÜMİNYUM MASA

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North camper Alüminyum Piknik Masası, 1 dakika içerisinde açılıp kapanabilir. Kurulumu için her hangi bir alet ya da malzeme kullanmanız gerekmez. Açık hava koşullarına dayanıklı alüminyum ve yardımcı plastik malzemelerden üretilmiştir. Kurulumu kadar bakımı da kolay olan bu masa, üst plakasında yer alan boşluk sayesinde güneş şemsiyesi ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Kapanıp katlandığında ise saplı bir valiz şeklini alır, rahatlıkla taşınabilir veya istiflenebilir.

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Mehmet Emin Çetin

 

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