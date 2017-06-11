



Duravit, ISH 2017’de sunulan yeni ürünlerle iç tasarımın temel fikrini yeniden yorumladı ve yüksek yaşam standartlarına sahip bireysel banyolar için tasarımlarının arasına yenilerini kattı. Tüm ürünler tutarlı bir tasarım diline sahiptir ve tüm serilerin ürünleri birbiriyle optimum etkiyle birleştirilebilir. Hassas geometrik formlar, seçilen malzemeler, yumuşak, mat renkler ve dokular banyonuza farklı ve size özel bir hava katarak tasarım, fonksiyon ve yüksek çalışma konforu mükemmel şekilde koordine edilir.

