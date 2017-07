Radio Music Hall

Getty Images

New York, kendi içinde birbirinden farklı karakterde mimariyi barınmasıyla oldukça ünlü olan nadir şehirlerden biri. Onu oldukça özel yapan bu yapısı da her geçen gün insanları biraz daha şehre çekiyor. Şehrin cazibesi giderek artarken, şehrin en sevilen binalarının bir çoğu da Art Deco mimarisiyle gökyüzünü süslüyor. New York’un Art Deco binalarını teker teker keşfe çıkarken onları daha yakından tanımaya ve New York’un favori binalarına bambaşka bir gözle bakmaya ne dersiniz?