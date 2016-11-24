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MÜKEMMELLİĞE AÇILAN KAPI: SUR YAPI EXCELLENCE KOŞUYOLU

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ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 31.1706 cameraFov (float): 60.0002 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 15888.7 cameraTransform (m44f): [{0.779567, 0.619891, 0.0895022, -346551}, {0.626319, -0.771566, -0.111402, -257666}, {-6.0536e-009, 0.142902, -0.989737, 14228}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 6999, 4666] displayWindow (box2i): [0, 0, 6999, 4666] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "VRayCam_Aci_Secim_overscan" vrayInfo/computername (string): "rnd02" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "24.11.2016" vrayInfo/filename (string): "deadlineStartupMax2014.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "0" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win8.1" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "65440MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 0m 0.0s" vrayInfo/time (string): "18:31:50" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.25.01" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.40.02" vrayInfo/w (string): "0" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayL

Sur Yapı’nın ‘’Mükemmelliğe Açılan Kapı ‘’ sloganıyla satışa sunduğu konut projesi Excellence Koşuyolu göz alıcı mimarisi, güçlü lokasyonu ile  nesilden nesile kalıcı değer oluşturmak amacıyla tasarlandı. 

Çeyrek asırdır “en iyisini” üretmek için yaşam alanları tasarlayan Sur Yapı, yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Yatırım değeri 700 milyon TL olan Excellence Koşuyolu ile Sur Yapı özel bir yaşam vaat ediyor. Ev, İş ve alışveriş yaşamını mükemmellik anlayışıyla bir araya getiren yapısıyla değerini şimdiden kanıtlayan Excellence Koşuyolu, yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katacak.

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Mehmet Emin Çetin

 

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