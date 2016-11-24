



Sur Yapı’nın ‘’Mükemmelliğe Açılan Kapı ‘’ sloganıyla satışa sunduğu konut projesi Excellence Koşuyolu göz alıcı mimarisi, güçlü lokasyonu ile nesilden nesile kalıcı değer oluşturmak amacıyla tasarlandı.

Çeyrek asırdır “en iyisini” üretmek için yaşam alanları tasarlayan Sur Yapı, yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Yatırım değeri 700 milyon TL olan Excellence Koşuyolu ile Sur Yapı özel bir yaşam vaat ediyor. Ev, İş ve alışveriş yaşamını mükemmellik anlayışıyla bir araya getiren yapısıyla değerini şimdiden kanıtlayan Excellence Koşuyolu, yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katacak.