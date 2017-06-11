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MUHTEŞEM GÜZELLİKLERİYLE LALE BAHÇELERİ

 

 

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Konya’da masallara taş çıkaracak lale bahçeleri! 

Karatay ilçesinde Asya Lale firmasına ait 80 çeşit lalenin üretildiği bahçe geçen yıl halka açıldı

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Mehmet Emin Çetin

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