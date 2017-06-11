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MUHTEŞEM GÜZELLİKLERİYLE LALE BAHÇELERİ
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İleri
Konya’da masallara taş çıkaracak lale bahçeleri!
Karatay ilçesinde Asya Lale firmasına ait 80 çeşit lalenin üretildiği bahçe geçen yıl halka açıldı
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İleri
bahçe
Bahçeler
güzellik
Konya
lale
LaleBahçeleri
rengarenk
Mehmet Emin Çetin
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