Mevcut klişeler olan ticari pratik ve mimari dile yanıt veren, mekanın ekolojik sıçramasına üç boyutlu enerji kazandırmayı amaçlayan, alanın dilini keşfeden bir proje The Ex of In House. Konut, 2014 yılının haziran ayından beri Steven Holl ekibi taraından araştırılan IN (İçinde) algısı etrafından geliştirildi.