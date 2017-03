Moda Tasarımcısı Bora Aksu, sevdiği şehri, tüm zamanların en kült tasarımını ve vazgeçemediği objeleri bizimle paylaşıyor.

1.Son dönemlerdeki mağazalaşma süreci nedeniyle iki yıldır en çok Hong Kong, Shanghai ve Beijing’e gidiyorum. Hong Kong’a her altı haftada bir seyahatim oluyor. Jetlag bölümünü atlarsak özellikle birbirinden farklı marketleri, çok kültürlü yapısıyla her an yaşayan ve beni hep canlı tutan harika bir şehir. Bunun dışında Londra’ya sadece bir buçuk saat uzaklıkta olduğu için sık sık gittiğim Cenevre, özellikle vintage ve antik marketleriyle ve sunduklarıyla beni hep şaşırtıyor.