



Sektörün en büyük üretici ve ihracatçı firmalarının katılımı ile gerçekleştirilen Furniture İstanbul Fuarı’nda stant açan mobilya firmaları arasında yapılan Furniture İstanbul 2017 Tasarım Yarışması Ödülleri, 7 kategoride 11 mobilya firmasına verildi.

Tasarımı ürüne dönüştüren firmaların ödüllendirildiği Tasarım Yarışması’nda, Yemek Odası, Yatak Odası, Tamamlayıcı Mobilya-Aksesuar ve En İyi Stant kategorilerinin birincisi Enza Home oldu. Oturma-Dinlenme Kategorisinde Selena, Genç Odası Kategorisinde Almila, Uyku Kategorisinde de Yatsan birincilik ödülü ile taçlandırıldı.

