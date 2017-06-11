



Studio Padron adlı Amerikalı mimari ve tasarım firması, açılışını birkaç ay önce gerçekleştirdikleri tek odalı mini otel ile kitap okuma deneyimine muhteşem bir konsept katıyor şimdilerde. Kitap okurken rahat, huzurlu, sessiz ve sakin bir yer arayanlar için tasarlanan New York’taki bu mini otel bizi çok etkiledi! 200 metre karelik tek bir odadan oluşan ve içinde ayrıca banyosu ve tuvaleti de bulunan bu oda otel, konaklamada yepyeni bir anlayış başlatacak gibi görünüyor.

