



Mimarlık, Tasarım ve Sanat Hasköy İplik Fabrikası’nda…

MIMARSIV Selection, malzeme firmaları, sanatçılar, mimarlar ve yatırımcıları buluşturan özel bir etkinlik. Bu yılki konsept Art&Design, tema ise Dönüşüm. İlki geçen yıl yapılan MIMARSIV Selection, 12-13 Mayıs’ta Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek.

2 gün sürecek bu özel buluşmada; Ali Doruk, Alişan Çırakoğlu, Cem Sorguç, Ertuğ Uçar, Kerem Piker, Kurtul Erkmen, Mustafa Toner, Sevince Bayrak, Sibel Dalokay Bozer ve Yasemin Keskin Enginöz sohbetleriyle yer alacaklar.

Mekan genelinde konumlanacak Tanıl Çokşenim küratörlüğünde hazırlanan özel seçkide; Günseli Kato, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Murat Germen, Onur Gülfidan, Ozan Türkkan, Ozan Ünal, Refik Anadol, Seçkin Pirim ve Yonca Saracoğlu eserleri yer alacak.

MIMARSIV Selection 2017 ART&DESIGN’da, Fransa, İngiltere, İsviçre Ticaret Odaları, TSMD, IMSAD ve İç Mimarlar Odası gibi sektörel oda ve dernekler de yer alacak.

4 bin üzerinde mimar, iç mimar, tasarımcı, güzel sanatlar fakülteleri son sınıf öğrencisi ve yatırımcının ziyaret etmesi hedeflenen MIMARSIV Selection 2017; katılımcıları DÖNÜŞÜM’ün parçası olmaya davet ediyor.



