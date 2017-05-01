



Milano merkezli Laboratorio Permanente stüdyosu, 2.Dünya Savaşı’nda kalma Milano’nun geleneksel yapısını yansıtan binayı iş merkezine çeviriyor. Alanları yenilikçi ve modern bir vizyonla değerlendiren ekip herkesin yeri geldiğinde bir arada kullanabileceği ve insanların bir arada yaratıcı iş birliktelikleri oluşturmasını sağlayan çözümler getiriyor. Özel yapım Amerikan cevizi mobilyalar, muhteşem isçilikleriyle bilinen İtalyan ve İskandinav tasarım parçalarıyla bir araya gelerek mekanda yepyeni bir atmosfer yaratıyor. Her renk ve malzeme bulunduğu ortamın karakterine göre gelişirken malzemenin kalitesinden asla odun vermeyen firma kullandığı her bir parcayı mimari mobilyalara dönüştürüyor.