



BU SENE DE, ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYANIN EN İYİ 100 RESTORANI ARASINDA YER ALAN MİKLA BAŞARI İLE 51. SIRAYA TIRMANDI…

Hem ulusal, hem de uluslararası alanda çok sayıda ödül kazanan Mikla, bu sene de üçüncü kez dünyanın en iyi 100 restoranı arasına yer almayı başardı. Gastronomi alanında uzmanlaşmış 1040 üyeden oluşan “The World’s 50 Best Restaurants” (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) bu yıl da dünyanın en iyi 100 restoranı listesinde Mikla’nın 51. sırada yer aldığını açıkladı. 2015 yılında listeye 96. Sıradan giren Mikla, 2016 yılında 40 sıra sıçrayarak 56. sıraya yükselmiş ve bu senede tırmanışı sürdürerek 51. sıraya gelmiştir. Mikla, listeye üç sene üst üste giren tek Türk restoranı oldu.

