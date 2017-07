Yavaş yavaş insan faktörü çalışma ortamında yerini makinelere ve robotlara devrederken, sanatı, tasarımı ve mimariyi bir araya getiren Viyana Bienal‘i bu yıl teknolojinin hayatımıza olan bu etkisinden yola çıkarak ‘Robots. Work. Our Feature.’ mottosuyla hareket ediyor. Dijital çağın beraberinde getirdiği yeni insanlığı 4 farklı alt kategoride inceleyen (“Science and Fiction,” “Programmed for Work,” “Friend and Helper,” “Becoming one”) Hello, Robot sergisi insan ve makinelerin disiplinler arası çalışmalarda bazen iç içe geçen bazen de birbiriyle çakıştıkları hikayeleri anlatıyor. Oldukça ilgi çekici olan sergi yakın geleceğe doğru bir kapı açıyor.

