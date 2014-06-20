



Moda, kültür, sanat, eğlence ve gastronominin hizmetine sunulan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük uluslararası moda platformu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a ev sahipliği yapacak. 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında dokuzuncusu gerçekleştirilecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da, Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarının sunumu, tarihi Cercle d’Orient binası, Emek Sahnesi ile fuayesi ve Tiyatro Sahnesi’ni kapsayan 3.500 m2’lik bir alanda sergilenecek. MBFWI sezonu, marka ve tasarımcıların satış etkinliklerinden modayı farklı boyutlarıyla konu alan film gösterimlerine kadar uzanan zengin bir programla karşılayacak.

