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MEKANA DOĞAL VE SANATSAL BİR UNSUR KATAN DİKEY BAHÇELER

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Hem dış hem de iç mekânlara kolaylıkla uygulanabilen yeşil duvarlar, monoton düzenlemelere çarpıcı bir görsellik kazandırmak için ideal birer çözüm olabilir. Dikey bahçeler, mekâna doğal ve sanatsal bir unsur katmanın yanı sıra soluduğumuz havayı da temizliyorlar.

Paris’deki Musée du Quai Branly kalabalık şehrin tam ortasına yemyeşil bir peyzaj kazandırıyor. Patrick Blanc, pencereler hariç, 800 metrekarelik binanın tüm cephesini 15 bin bitkiyle kaplamış. 

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Mehmet Emin Çetin

 

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