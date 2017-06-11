



Türkiye’nin sembol yapılarına imza atan ve gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından olan Nuhoğlu İnşaat, Ege’nin incisi İzmir Çeşme’ye Marinera Çeşme projesiyle ‘merhaba’ diyor. Rahat ve konforlu bir yaşamı denize sıfır bir alan üzerinde birleştiren ve 74 lüks daireden oluşan Marinera Çeşme, Ayasaranda Koyu’ndan sonsuz bir deniz ve Sakız Adası manzarası vaat etmesinin yanı sıra, bölgede yer alan tüm yeşili koruyarak doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Projedeki teraslı dairelerde yer alan müstakil kat bahçeleri, daireler kadar büyük bir bahçeye de sahip olmayı sağlarken; Çeşme’nin en özel bölgesinde yer alan Ayasaranda Koyu’nda lüks villa konforu, 7/24 residence hizmetiyle bir araya geliyor. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden oluşan projede metrekare ortalama fiyatları 13 bin TL’den başlıyor. Satışın başladığı Marinera Çeşme’nin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor.

