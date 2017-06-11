



Leonardo Fortino’nun yarım küre lambaları…

1986 doğumlu İtalyan tasarımcı Leonardo Fortino’nun son koleksiyonu Land Lamp Sarkıt’ta, kolektif hayal gücünün üç boyutlu silüetlerini yansıtıyor. Fiberglastan yapılmış siyah renkli abajurları toprak veya deniz üstündeki astronot, dansçı, asker, ev, araba gibi figürlerle süsleyerek hikâyeler anlatmayı hedefleyen Leonardo Fortino, bu sayede farklı bir tasarıma imza atmış. Çok sayıda varyasyonları geliştirilen bu sarkıtları, tek tek yada grup hâlinde asarak kullanabilirsiniz.

