



“Bir karavan ne kadar lüks olabilir ki?” diye düşünüyorsanız henüz Furrion Elysium’u görmemişsiniz demektir. Bu dünyalar güzeli karavan 2,5 milyon değerinde ve görünüşü ile her kuruşuna değer. Bu karavanı diğerlerinden ayıran müthiş bir özelliği ise kendi helikopterinin olması.

Evet, yanlış okumadınız: Helikopteri var! Helikopter, karavanla birleşik değil, yani onu çatınıza da park edebilirsiniz. Fakat üzücü bir şey var ki o da bu karavanın henüz satılık olmadığı. Furrion, bunun sadece konsept bir araç olduğunu ne zaman satışa çıkarılacağının belli olmadığını söyledi.

