



Luang Prabang’ın 14. yüzyıldan bu yana 83 cm uzunluğundaki heykelin koruması altında olduğuna inanılıyor ve Altın Buddha Phra Bang’ın şehri olarak biliniyor. Eski şehir merkezindeki Fransız sömürge döneminden kalma binaları, Laos’a has tapınakları ve şehrin kalbi Mekong nehri ile UNESCO Dünya Miraslar Listesinde olmayı hakkedecek güzellikte.

1- Alms Giving Ceremony (Bağış Verme Seremonisi)

Sabah güneş doğmaya başlamadan önce şehir merkezinde bulunan tapınaklara doğru yürümeye başlayın. Etrafta ellerinde pirinç, şeker ve birçok farklı yiyecekle keşişlerin gelmesini bekleyen büyük bir kalabalık göreceksiniz. Her sabah gün doğmadan Luang Prabang’ın 35 tapınağından yüzlerce keşiş sessizce yürüyerek, halkın verdiği yiyecek bağışlarını topluyor. Bu sayede keşişler ve bağışı yapan kişiler arasında bir bağ oluşuyor. Ayrıca bağışçılar, yaptıkları tüm iyilerinin sonuçlarını bu dünyada görmeseler bile sonraki yaşamlarını etkileyeceğine inanıyorlar. Bu seremoniyi izlerken bacaklarınızın ve kol omuz bölgenizin örtülüğü olduğuna dikkat edin. Ve yüzyıllardır süren bu etkinliği mesafeyi koruyarak saygılı bir şekilde izlemekte fayda var.

