



Adından da anlaşıldığı gibi ‘Lovely Streets‘, gezginlerin en sevdiği şehirleri sempatik çizimlerle birleştirerek her zaman yanınızda taşıyabilmeniz için birbirinden keyifli aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri tasarlıyor. Her biri ayrı hikayelerle dolu şehirlerin onları en iyi tanımlayan özellikleriyle anlatırken sizin anılarınızında hep canlı kalmasını sağlıyor. Avrupa’nın bir çok farklı noktasında mağazası bulunan ‘Lovely Streets’ ürünlerini keşfetmek için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi karar zamanı! Aklınızdan o hiç çıkmayan rüya şehir hangisi?