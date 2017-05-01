



İngiliz tasarımcı Lee Broom, New York’un prestijli alışveriş caddesi olan 5. Cadde üzerindeki Bergdorf Goodman mağazasının erkek bölümü için tasarladığı vitrinin açılışını NYCxDesign 2017 kapsamında yaptı. Broom, tasarladığı özel aydınlatmlar ve mobilyalar ile sezonun erkek/yaz modasını bir araya getiriyor. Dört özel vitrinin her biri için ayrı temalar hazırlayan tasarımcı, günümüz erkeklerinin alışkanlıklarını sürreal dünyalarda anlatıyor. Vitrinler; ‘Exercise’, ‘Work’, ‘Play’ ve ‘Explore’ olarak adlandırılan temalarda hayat buluyor. Broom’un ikonik aydınlatmaları Crescent Light, Tube light, Crystal Bulb ve Optical koleksiyonundan parçalar ile oluşturlan bu hikayeler 5.Cadde’ye bambaşka bir hava katıyor. Lee Broom ve Bergdorf Goodman beraberliğinde yaratılan vitrinleri haziran ayının başına kadar görebilmek mümkün.