



Dekorasyon dünyasının en çok tercih edilen rengi beyaz, Cosentino tarafından üretilen Silestone renk paletindeki alternatifleriyle hem estetiği hem de kaliteyi temsil ediyor. Dünyanın en büyük kuvars taşı üreticisi Cosentino, 25 yılı aşkın deneyimi ile mutfak ve banyolarda kuvars yüzeyler için çok özel bir marka yarattı. Kullanıcıların eğilimlerini dikkate alan Cosentino, Silestone’un yeni renk paletindeki beyaz tonlarla istenilen kaliteyi ve estetiği müşterilerine sunuyor. Beyazı sadece bir renk olarak düşünmeyen, aynı zamanda bir yaşam şekli olarak da değerlendiren Silestone’nin koleksiyonunda kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen rengi olan beyaz, şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

