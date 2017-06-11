



Farklı düşünce ve değişik bakış açılarına sahip milyonlarca insanın yaşam sürdüğü ülkemizde, yine farklı bakış açılarına sahip farklı dönem ve disiplinlerden klasik ve çağdaş eserlerin bir arada sergilendiği sergi yüzlerce eserle görücüye çıkıyor. Sahip olduğumuz düşüncelerin zaman içindeki değişimine de vurgu yapan sergi, herkesin etkilenme derecesinde olmasa da toplumumuzda birçok insanın dikkatini cezbedecek eserleri öne çıkarıyor. Paris’in ünlü galerilerinde ve ülkemizin önemli mekanlarında eserleri sergilenen zamanın rüzgarında aşınmış Müzehher Bilen den seramikleriyle nam salmış kraliçemiz Jale Yılmabaşar’a Dinçer Erimez’den Alaaddin Aksoy’a Turgut Minez’e , Salih Acar’a Avni Memedoğlu’na, Bolunun güneşi Mehmet Yücetürk’e ve daha birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Konseptsiz’ isimli karma sergi 9 Haziran tarihinde Galeri Eksen’de açılıyor

‘’KonseptSİZ 3 ‘’ isimli karma sergi 8 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Galeri Eksen’de ziyaretçilerini bekliyor.

