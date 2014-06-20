



Re-vive Chair Club ve Eames Lounge sandalyeler, tasarım ve ergonomiyi bir arada yaşamak isteyenlerin için ideal.

ZAMANSIZ ERGONOMİ

Gerçek anlamda bir tasarım mobilya sahibi olmak isterseniz Charles & Ray Eames tasarımı olan bu sandalye tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Zamansız bir tasarım olan sandalye, Amerikan tasarım tarihinin ikonik bir ürünü olarak da biliniyor. Farklı ağaç kaplama ve çoklu deri seçenekleri bulunan Eames Lounge sandalyenin iki farklı ebadı bulunuyor. Konforu ve tasarımı bir arada sunan ürün, yarım yüzyıldan uzun süredir yaşam alanlarında kendine yer buluyor.

Vitra marka Eames Lounge sandalye ve puf 8.010 Euro + KDV,