Logo

KONFOR ARAYIŞI

Geri1 of 2İleri


Vitra marka Charles & Ray Eames tasarımı Eames Lounge Chair 8.010 euro + kdv_Mozaik (2)

 

Re-vive Chair Club ve Eames Lounge sandalyeler, tasarım ve ergonomiyi bir arada yaşamak isteyenlerin için ideal.

ZAMANSIZ ERGONOMİ

 Gerçek anlamda bir tasarım mobilya sahibi olmak isterseniz Charles & Ray Eames tasarımı olan bu sandalye tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Zamansız bir tasarım olan sandalye, Amerikan tasarım tarihinin ikonik bir ürünü olarak da biliniyor. Farklı ağaç kaplama ve çoklu deri seçenekleri bulunan Eames Lounge sandalyenin iki farklı ebadı bulunuyor. Konforu ve tasarımı bir arada sunan ürün, yarım yüzyıldan uzun süredir yaşam alanlarında kendine yer buluyor.

Vitra marka Eames Lounge sandalye ve puf 8.010 Euro + KDV,

 

Geri1 of 2İleri

Mehmet Emin Çetin

 

Leave a Comment