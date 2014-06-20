Dekorasyon firması Sourgrassbuilt‘den Douglas Barnhard, mimari klasiklere referans veren kuş evleri tasarlıyor. Kuşlara zaman geçirmek ve barınmak için bir alan yaratmayı amaçlayan Barnhard, titiz bir işçilikle ahşaptan yuvalar yapıyor.
Dekorasyon firması Sourgrassbuilt‘den Douglas Barnhard, mimari klasiklere referans veren kuş evleri tasarlıyor. Kuşlara zaman geçirmek ve barınmak için bir alan yaratmayı amaçlayan Barnhard, titiz bir işçilikle ahşaptan yuvalar yapıyor.
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