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KLASİK MİMARİDEN ESİNLENEREK TASARLANAN KUŞ EVLERİ

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Dekorasyon firması Sourgrassbuilt‘den Douglas Barnhard, mimari klasiklere referans veren kuş evleri tasarlıyor. Kuşlara zaman geçirmek ve barınmak için bir alan yaratmayı amaçlayan Barnhard, titiz bir işçilikle ahşaptan yuvalar yapıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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