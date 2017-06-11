



Yeniliklerin bir parçası olmak mıdır önemli olan yoksa bir parçası olunan yeniliklerin yaratıcısı olmak mı?

Önemli olan sınırların ötesini görebilmek ve o sınırların dışına çıkabilmektir. Royal Group, hayat verdiği her projesinde keşfetmenin sınırlarını zorlayarak bambaşka yeniliklere imzasını atıyor. Sektöre ve geleceğin mimari anlayışına yön veren Royal Group, Royal Marin Business Center ile hayallerin ötesinde bir projeyle Kartal’da yükseliyor.