



Avantgart mimari anlayışı ile çağımızın en özgün mimarlarından biri olarak nam salan ve her işinde dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Kanadalı mimar Frank Gehry şu sıralar yine gündemde.

Bu sefer İspanya’da mimarisine imza attığı efsanevi otel sebebiyle. İspanya’nın şaraplarıyla ünlü bölgesi Rioja’nın Elciego kasabasında bulunan Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, klasik bina yapılanmasının üzerindeki sıra dışı çelik malzeme ile dikkat çekiyor. Fakat otelin harika özellikleri bununla sınırlı kalmıyor…

