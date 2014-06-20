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KAMPÇILARA GÜZEL BİR SEÇENEK: MİNİ KARAVAN

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Otelle falan uğraşmadan ama devasa bir karavana da sahip olmadan bu keyfi yaşamak artık mümkün. Chesapeake Light Craft adlı şirketin tasarladığı bu şık romörk karavan sayesinde iki kişilik mütevazı bir tatil yapmak artık çok kolay. 

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Mehmet Emin Çetin

 

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