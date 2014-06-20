



Derin gri ve sıcak grinin tonları, arttırılmış kontraslı gücü ile 2016 ve 2017 tonlarında hem ambiyans hem de ürün odaklı öne çıkan renkler arasında olacak. çok yönlü ve nötr bu ton, sezon boyu farklı ambiyanslarda karşımıza çıkacak.

