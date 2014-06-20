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KALE BANYO

Geri1 of 8İleri


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Derin gri ve sıcak grinin tonları, arttırılmış kontraslı gücü ile 2016 ve  2017 tonlarında hem ambiyans hem de ürün odaklı öne çıkan renkler arasında olacak. çok yönlü ve nötr bu ton, sezon boyu farklı ambiyanslarda karşımıza çıkacak.

Geri1 of 8İleri

Mehmet Emin Çetin

 

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