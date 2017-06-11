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JUMBO HOSTEL, DÜNYANIN İLK UÇAK OTELİ

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Stockholm, bu garip ve dünyada bir ilk olan uçak oteline ev sahipliği yapıyor.  Bu terk edilmiş Boeing 747 jumbo jet, metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılarak, Stockholm’ün Arlanda havaalanında 25 kişilik bir otele dönüştürüldü.

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Mehmet Emin Çetin

 

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