Stockholm, bu garip ve dünyada bir ilk olan uçak oteline ev sahipliği yapıyor. Bu terk edilmiş Boeing 747 jumbo jet, metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılarak, Stockholm’ün Arlanda havaalanında 25 kişilik bir otele dönüştürüldü.
Stockholm, bu garip ve dünyada bir ilk olan uçak oteline ev sahipliği yapıyor. Bu terk edilmiş Boeing 747 jumbo jet, metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılarak, Stockholm’ün Arlanda havaalanında 25 kişilik bir otele dönüştürüldü.
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