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JOTUN’DAN BAHARA HAZIRLIK ÖNERİLERİ

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Bahar aylarını doğanın tazelendiği, yenilendiği aylar olarak biliyoruz. Jotun, bu yenilenmeyi hayatın her alanında olduğu gibi evlerine de taşıyarak bahar tazeliğini getirmek isteyenlere pembe, kızıl ve yeşil tonlarını öneriyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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