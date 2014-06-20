



Uzak Doğu’dan, Filipinler’den. Januz Miralles, daha çocukluğunda başlayan çizim yapma tutkusunu yaşı ilerledikçe profesyonel bir hobiye dönüştürmeyi başarmış ve resim teknikleri konusunda sıra dışı açılımlara imza atmış. Çalışmalarında hem analog hem de dijital yöntemlere başvurmuş. Uzak Doğu’nun en sanatsal ressamlarından biri olarak adlandırılmaya başlayan Miralles’in tablolarındaki soyut anlatım, onun adeta bir imzası hâline gelmiş. En yeni serilerinden biri ise kadınlar üzerine. Aşağıda bu serinin çarpıcı örneklerini sıraladık.

