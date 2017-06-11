



Napoli Fragola İstasyonu, İtalya’nın güneyine kaçmanın yeni yolu olma halinde ilerliyor. Campania, Puglia, Molise, Calabria ve Sicilya bölgelerinde yaşayan 15 milyon insanı ana tren hatlarına bağlamayı amaçlayan yeni hızlı tren projesinin tasarımı, Zaha Hadid Architects tarafından hayata geçiriliyor. Rayların iki farklı tarafında bulunan toplulukları bağlamayı amaçlayana tasarımcılar, daha akışkan bir dolaşım yaratmayı hedefliyor. Sekiz hattın üzerinde bir köprü görevi görecek olan yeni yapı aynı zamanda yolcuların rotalarına göre binme inme alanalarındaki uzaklığı minimuma indirmeyi planlıyor. Büyüyen yürüyüş bölgesi ise istasyonun ana terminal salonu haline geliyor. Köprü, bütün servis olanaklarını içinde barındırken bağlantılı yolcuların gelip gitmesini ve aşağıda yer alan platformlara direk ulaşımı sağlıyor. Binada kullanılan beton ise kavisli elemanların inşa edilmesinde kullanılan özel bir karışım olup en ideal performansı sergiliyor.