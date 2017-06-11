Cenk Erdal ve Kaan Erdal kardeşler, Politecnico di Milano Üniversitesi mimari kompozisyon bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Milano da modern İtalyan stilini öne çıkaran tasarımlara imza attılar.
Cenk Erdal ve Kaan Erdal kardeşler, Politecnico di Milano Üniversitesi mimari kompozisyon bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Milano da modern İtalyan stilini öne çıkaran tasarımlara imza attılar.
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