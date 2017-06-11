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İtalyan Stilinin Yeni Adresi “Due Project”

 

 

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Cenk Erdal ve Kaan Erdal kardeşler, Politecnico di Milano Üniversitesi mimari kompozisyon bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Milano da modern İtalyan stilini öne çıkaran tasarımlara imza attılar.

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Mehmet Emin Çetin

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