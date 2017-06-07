



Çınarcık

Yalova’nın Merkez’den sonraki en kalabalık ilçesi olan Çınarcık özellikle sahiliyle her yaz binlerce tatilciyi kendine çekiyor. İstanbul’a yakın yerler arasında üst sıralarda bulunan ve haftasonu kaçamakları için harika bir yer olan Çınarcık’a İstanbul’dan ulaşım olarak 2 seçenek var. Kara yoluyla körfezi dolaşarak ya da Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak, trafik durumuna göre 2-3 saat arası varmanız mümkün. Deniz yoluyla ise Bostancı’dan, Yenikapı’dan, Kartal’dan, Kadıköy’den, Sirkeci’den, Pendik’den Yalova’ya ya da direkt Çınarcık’a çeşitli seferler bulunuyor.

