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İSTANBUL MODERN MAĞAZA’DA ”FAHRELNISSA ZEID” ESİNTİSİ!
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İstanbul Modern Mağaza, Türkiye modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından ilham alan tasarım ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
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1 of 8
İleri
FahrelnissaZeid
İstanbulModernMağaza
koleksiyon
tasarım
Mehmet Emin Çetin
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