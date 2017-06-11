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İSTANBUL MODERN MAĞAZA’DA ”FAHRELNISSA ZEID” ESİNTİSİ!

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İstanbul Modern Mağaza, Türkiye modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından ilham alan tasarım ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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