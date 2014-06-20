



İşlevsel Tasarımlar

İskandinav tasarımı denilince ilk akla gelen markaların başında gelen HAY, kurulduğu 2002 yılından beri gelişiyor ve koleksiyonuna yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Markanın DNA’larına işleyen Danimarka tasarım ruhunun ortaya çıkardığı işlevsel ve yalın tasarımları yakından inceledik.

About a Chair. Hee Welling tarafında yaratılan koleksiyon form, işlevsellik, detay ve estetiğin harmanlandığı oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Başka mobilyalarla kolayca bütünlük kurabilen parçalar birbiri aralarında da oldukça uyumlu. Kullanıcılara çeşitli kombinasyonlar yaratma seçeneği sunan About a Chair, markanın en çok seçenek sunan koleksiyonu.