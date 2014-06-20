



Instagram’da karşımıza çıktı, bir sevdik pir sevdik… Neyin nesi mi bu? Sana Sosyopix‘ten bahsedeceğiz. Eğer anılarını biriktirmeyi ve Instagram’daki fotoğraflarını seviyorsan seni böyle alalım. Çünkü fotoğrafların hayatımızda hatrı büyük!

Sosyopix, sosyal ağlarda paylaşılan veya telefonunuzdaki fotoğrafları dokunabildiğiniz ürünlere dönüştüren bir e-ticaret projesi aslında. “Anılarına Dokun” sloganıyla yola çıkmış, Facebook ve Instagram’da paylaştığın fotoğraflardan sana özel baskı ürünler tasarlıyor.

Senin sosyal medyada paylaştıklarını ölümsüzlük katan bir marka olmasının yanı sıra, anlara, anılara dokunmanın en kolay yolu. Çektiğin fotoğrafları Sosyopix sayesinde ister buzdobalı süsü, ister takvim, ister duvarında tablo olarak kullanabiliyorsun. Fotoğraflarından dekoratif ürün tasarlayan marka, evine veya ofisine de sıcak bir şıklık getiriyor. Hem anılarından hem anlarından hem de sevdiklerinden uzak kalmamış oluyorsun böylece.

Yapman gereken aslında çok basit:

-Beğendiğin ürünleri seç,

-Dilediğin fotoğraflarla hazırla,

-İstediğin adrese göndersinler.

