



Her şeyin iyi bir fikirle başladığı çünkü iyi fikir olmayınca iyi bir tasarım da olmayacağı felsefesinden yola çıkan Magis, 40. yaşını kutluyor. Dünyanın önde gelen tasarımcıları ile çalışan firmanın öne çıkan tasarımlarına mercek tutarak Magis dünyasında ufak bir yolculuğa çıkıyoruz.

Chair One. 2003 yılında Konstantin Grcic tarafından tasarlanan sandalyenin iskelet formu ve farklı malzemelerin bir arada kullanımı öncü bir tasarım anlayışını vurguluyor. Hem iç hem de dış mekânlarda kullanıma uygun sandalyenin minderleri ise Kvadrat imzası taşıyor. Sandalye, endüstriyel duruşu ve geometrik formu ile soyut bir heykeli çağrıştırıyor. Tasarımın üç farklı ayak seçeneğinin yanı sıra, çoklu oturma ünitesi seçeneği de bulunuyor.