



Euroluce 2017’nin (Uluslararası aydınlatma sergisi) şerefine Hangar Design Group ve aydınlatma şirketi Vistosi bir araya gelerek ‘Stone’ lambaları bizlerle tanıştırıyor. Heykelsi formu camın hafifliği ile birleştiren ikili merkezde yer alan duy için opak beyaz cam kullanarak maksimum seviyede ışığın kırılmasına izin veriyor. Hemen üzerinde yer alan ve ışığın yayılmasını sağlayan transparan kısım ile tek bir kompozisyonun içinde bulaşan beyaz cam, bizi parlak ışıkların arasına bırakıyor.