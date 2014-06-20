



İlk kez 2006 yılında bone porselen üreterek, ‘Türkiye’nin ilk yerli bone porseleni üreticisi’ unvanını alan Güral Porselen, bu kez de Türkiye’nin ilk yerli kare bone porselenini üretti. Güral Porselen ‘Caroline’ kare bone yemek takımı; şeffaf, dayanıklı, ışık geçirebilen, zarif yapısıyla eşsiz sofraların vazgeçilmez parçası olacak. Farklı desen ve renk seçenekleriyle zarif sunumlar yapmanızı sağlayan bone serisi ‘Caroline’ yemek takımı tanıtıma özel fiyatlarla raflardaki yerini aldı.



