Albabel restoranın sahibi Antonio Ramirez, 20 yılı aşkın süredir sahip olduğu eski restoranının hem yemek konseptini hem de iç tasarımını baştan aşağı değiştirerek yepyeni bir maceraya atılıyor. Yıllardan sonra bir rüyanın gecekleşmesi olarak nitelendirdiği bu dönüşüm için Masquespacio stüdyosu ile anlaşan Ramirez, akdeniz mutfağını biraz Endülüs’ten aldığı ilhamla biraz da Picana’nın (Valensiya’ya 8km uzaklıkta küçük bir kasaba) kendine has malzemelerinden elde ettiği tatlarla birleştiriyor. Mekanın, insanlara verdiği ev hissini kaybetmemesini özellikle isteyen Ramirez için Masquespacio, malzemeler ve dekoratif elemanlar için Güney İspanya’nın tanınan ve göze çarpan malzemelerini kullanmayı seçiyor. Bölgenin genelinde oldukça yaygın olan zeytin ağacından mobilyalar, özel grafik desenler ve canlı renkler, Albabel’in yepyeni lezzetleriyle birleşiyor. Firma, tasarım anlayışında Endülüs’ün en eklektik kısmı ile Güney İspanya’nın eşsiz zanaatçılığını bir araya getirerek bizi Albabel’in keşfedilmeyi bekleyen yeni yüzü ile tanıştırıyor.

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