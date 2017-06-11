



A.U.K., drone teknolojisi geliştirerek ormansızlaşmaya karşı çaba sarf etmeyi umuyor. CEO’su NASA’da 20 yıl mühendislik yapmış Lauren Fletcher olan BioCarbon Engineeering şirketi, endüstriyel teknolojiyi kullanarak 1 milyar ağaç dikmeyi vaat ediyor. Uzun bir geliştirme ve planlama aşaması sonrasında, ilk girişimleri kâr amacı gütmeyen Worldwide International Foundation ile Eylül ayında ekip kurduklarında başlayacak. Kuruluş, Myanmar’daki ağaç dikimi çalışmalarına öncülük etmektedir – buraya hâlihazırda 750 hektarlık mangrov ağacını elleriyle dikmişlerdi. Günde yaklaşık 100 bin ağaç dikebilecek olan droneların yardımıyla, kısa bir zaman diliminde 250 hektarın üzerinde bir alana ek olarak 1 milyon ağaç daha dikebilecekler.

