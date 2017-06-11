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GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR!

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Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 14. yılında müzikseverleri, unutulmayacak bir programla Bodrum’un yıldızlı gecelerinde buluşturmaya hazırlanıyor.

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Mehmet Emin Çetin

 

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