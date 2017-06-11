Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 14. yılında müzikseverleri, unutulmayacak bir programla Bodrum’un yıldızlı gecelerinde buluşturmaya hazırlanıyor.
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 14. yılında müzikseverleri, unutulmayacak bir programla Bodrum’un yıldızlı gecelerinde buluşturmaya hazırlanıyor.
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.