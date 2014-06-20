



Konfor ve estetiği bir arada sunan Rolf Benz marka 580 koltuk, dinamik ve güçlü görünümü ile alkışı hak ediyor.

İLHAM KAYNAĞI

Iconic Awards: Interior Innovation’da mobilya alanında ödül alan Rolf Benz 580 koltuk, karakteristik tasarımı ile dikkat çeken güçlü bir tasarım. Meşe ve ceviz iskelet alternatiflerine sahip tasarım, ilhamını kâğıt katlama sanatı origamiden alıyor. Ahşap ile kontrast renklere sahip döşemelik kumaşlarla uyumlu bir birliktelik sergileyen tasarımın döşeme kısımlarının katlama detayları Japon kumaş sanatı orinuno’dan esinlenilmiş.

AHŞAP SICAKLIĞI

Alçak arka yaslanma bölümü ve konforlu oturma kısmı ile tasarım son halini alırken, ahşap iskelet, tasarımı eşsiz kılıyor. İç bölümü de tamamen ahşap olan Rolf Benz marka 580 koltukta oturma bölümü için soğuk köpük kullanılırken, yaslanma kısmında ise poliüretan köpük tercih edilmiş.

KONFORMİST YAKLAŞIM

Daha fazla konfor isteyenler için arka bölümü daha yüksek olan bir versiyonu da bulunan koltuğun ayak uzatma taburesi bulunuyor ve bu sayede konfor üst seviyelere taşınıyor. Farklı renkte kumaş seçeneklerine sahip 580 koltuk, rahatlığından ödün vermeyenlerin favorisi olmaya aday.

Dinamik bir görünüme sahip olan bu zamansız tasarım, Formstelle, Claudia Kleine ve Jörg Kürschner imzası taşıyor.

Rolf Benz marka 580 koltuk ve puf 2.840-1.100 Euro + KDV, Statü Mobilya.

Hazırlayan CANDAN DURUSÖZ AKGÜN



