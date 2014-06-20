



Grand Hyatt İstanbul, gündelik yaşamın karmaşası ve yorgunluğunu atmak isteyenleri Mandala Atölyesi’nde buluşturuyor. Renklerle buluşmanın keyfini ve duyguların aktarımını sağlayan Mandala’nın eğitmenliğini ise Silvia Arsebük yapacak.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Grand Hyatt İstanbul’un Mart ayı programında Mandala Atölyesi yer alıyor. Yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içine alınmış resimlerde görülen Mandala 40.000 yıl öncesine dayanıyor. Çizilen ve yaratılan Mandalalar beynin sağ ve sol yarım kürelerini dengeleyerek, düşünceleri ve sezgilerin bir noktaya toplanmasına da yarar sağlıyor,

