



“tasarımlarıyla geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran”, “en etkili mimarlık ve tasarım dergisi Domus’un kurucusu ve editörü”

Yaşamı, on üç ülkede yaptığı binalar, yüzlere firmaya yaptığı tasarımlar, yirmi beş yıllık öğretmenlik, elli yıllık gazetecilik, beş yüz altmış dergide yayınlanmış yazılar ve her sabah, düzeni olarak arkadaşlarına ve ortaklarına yazdığı, o günkü proje hakkında yapılacaklarını anlattığı mektuplar ile dolu. İsmi, Gio Ponti.

