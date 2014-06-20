



Nevzat-Bige Çalışkan, Arnaud De Saint Simon, Deniz Çakmakkaya

Bu Nisan ayında yayın hayatına başlayan Psychologies Türkiye Dergisi, dün akşam Fransız Sarayı’nda çok özel bir davet gerçekleştirdi. Geceye model Deniz Akkaya’dan karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu eşi Begüm Kütük’e pek çok ünlü isim katılırken derginin globaldeki Yayın Müdürü Arnaud de Saint Simon da gelen konuklar arasındaydı.

Bağımsız yayın kuruluşu Group Medya ailesine yeni bir dergi daha katıldı. Fransız menşei dergi Psychologies (Psikoloji) “Daha iyi bir yaşam için” sloganıyla bu Nisan ayında raflarda yerini aldı. Yayın Yönetmenliğini Deniz Çakmakkaya’nın, Yazı işleri Müdürlüğü’nü Zeynep Sipahi’nin yaptığı dergi, 11 Nisan akşamı Fransız Sarayı’nda düzenlenen bir lansmanla yayın hayatına merhaba dedi.

